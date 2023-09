Gegen ein parkendes Auto gekracht Alkolenker (29) wollte nach Unfall nach Hause spazieren - er kam aber nicht an Weitensfeld - In Weitensfeld war heute Früh, gegen 5 Uhr, ein betrunkener Mann mit seinem Auto gegen ein parkendes Fahrzeug gekracht. Danach stieg er aus, hinterließ einen Zettel mit seinen Kontaktdaten und spazierte nach Hause. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (93 Wörter) SYMBOLFOTO © Aron M - Austria/ #36634505/ stock.adobe.com

Heute in der Früh war krachte ein 29-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit mit seinem Auto in Weitensfeld gegen ein geparktes Fahrzeug. Danach stieg er aus, hinterließ am beschädigten Wagen einen Zettel mit seinem Namen und der Telefonnummer und ging zu Fuß weg. Knapp zwei Stunden später bemerkte dann ein Passant die Situation und verständigte die Polizei. Diese konnten den Unfalllenker, noch bevor dieser bei sich zu Hause ankam, finden und anhalten. Ein durchgeführter Alkotest verlief positiv. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall schwer beschädigt.