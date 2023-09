Er wurde schwer verletzt Familien­ausflug endete im Kranken­haus: Mann stürzte in See Preitenegg - Es hätte ein schöner Familienausflug werden sollen, den ein 52-jähriger Kärntner mit seiner Gattin vor hatte. Der Mann stürzte heute Früh jedoch in den Hebalmsee und verletzte sich dabei schwer. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (83 Wörter) © 5min.at

Heute, in den Morgenstunden, war ein 52-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg mit seiner Frau auf einem Familienausflug beim Hebalmsee in Preitenegg. Im Zuge dessen wollte er die Enten dort füttern, rutschte jedoch aus und stürzte in den See. Er konnte zwar von seiner Frau umgehend gefasst und wieder aus dem Wasser gezogen werden, zog sich jedoch beim Sturz eine schwere Verletzung zu, wie die Polizei berichtet. Deshalb musste sogar der Rettungshubschrauber kommen und den Mann ins UKH Klagenfurt fliegen.