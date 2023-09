Berufsfeuerwehr im Einsatz In der Tiefgarage: Brand unter Merkur-Arena aus­gebrochen Graz - Unter der Merkur-Arena ist heute Früh in einem Lagerraum in der Tiefgarage ein Brand ausgebrochen. Die Berufsfeuerwehr Graz stand im Einsatz. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (125 Wörter) © BF Graz

In der Früh, gegen 7.20 Uhr, wurde die Berufsfeuerwehr Graz zu einem Brand zur Merkur-Arena gerufen. Dort brannte es nämlich in einem Lagerraum in der Tiefgarage. Schon als die Florianis vor Ort eintrafen, war starker Rauch zu erkennen. Es mussten zwei Löschleitungen unter schwerem Atemschutz gemacht werden. Die Einsatzkräfte konnten dadurch das Feuer rasch unter Kontrolle bringen. Noch ist unklar, was den Brand ausgelöst hat – die Polizei ermittelt diesbezüglich.

Einsatz gegen 10 Uhr beendet

“Die Nachlöscharbeiten haben noch etwas gedauert, auch wegen der Verrauchung”, berichtet Thomas Schmallegger von der Berufsfeuerwehr. Kurz vor 10 Uhr konnte man dann allerdings wieder einrücken. “Der Raum wurde beschädigt, die Tiefgarage aber nicht. Außerdem wurde auch niemand verletzt”, weiß Schmallegger abschließend.