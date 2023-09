Heute Früh Zwei teils Schwer­verletzte: Alkolenker (21) kracht in Graz gegen Hausmauer Graz - Gries - Heute Früh kam ein 21-Jähriger mit seinem Auto von der Straße ab und krachte gegen eine Hausmauer. Der alkoholisierte Lenker erlitt leichte, sein 22-jähriger Beifahrer schwere Verletzungen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (119 Wörter) SYMBOLFOTO © ÖRK / Rotes Kreuz Steiermark / Christoph Graif

Gegen 5.45 Uhr lenkte ein 21-jähriger Türke aus Graz sein Auto auf der Annenstraße stadteinwärts, am Beifahrersitz saß ein 22-jähriger Landsmann. An der Kreuzung mit der Vorbeckgasse wollte der Lenker in diese nach rechts einbiegen. Vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit verlor er aber die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte frontal gegen eine Hausmauer.

Lenker war schwer alkoholisiert

Beide Fahrzeuginsassen wurden nach der medizinischen Erstversorgung von der Rettung ins UKH Graz gebracht. Während der Lenker ambulant behandelt wurde, musste der Beifahrer stationär aufgenommen werden. Ein durchgeführter Alkotest beim 21-Jährigen ergab eine schwere Alkoholisierung – ihm wurde der Führerschein abgenommen und er wird angezeigt. Am Auto dürfte Totalschaden entstanden sein.