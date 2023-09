Gestern Abend, kurz vor 23 Uhr Auto stürzte in Mühlbach: Kein Öl ausgeronnen Techelsberg - Gestern Abend kurz vor 23 Uhr wurden gleich drei Feuerwehren zu einem Verkehrsunfall nach St. Martin am Techelsberg (Ortsteil Sekull) gerufen. Dort war ein Auto in den Mühlbach abgekommen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (98 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Zu einem Verkehrsunfall in Sekull sind gestern Abend die Feuerwehren Pörtschach, Techelsberg und Töschling gerufen worden. Dort war nämlich ein Fahrzeug in den Mühlbach abgekommen, woraufhin die Techelsberger Florianis gleich eine Ölsperre im Bach aufgebaut haben. Die Aufgabe für die Feuerwehren Töschling und Pörtschach bestand darin, zu kontrollieren, ob Öl in den Mühlbach geraten ist, das den Wörthersee hätte verunreinigen können. “Glücklicherweise konnte Entwarnung gegeben werden und wir rückten wieder ins Rüsthaus ein”, berichtet die Feuerwehr Pörtschach.