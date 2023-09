Gemeinschaftsentwicklung Ausstellung im Kultur­zentrum Ober­vellach: Für Jung und Alt Obervellach - Die meisten österreichischen Gemeinden haben dieselben Herausforderungen: Es müssen Konzepte gegen die Abwanderung, zur Belebung von Ortszentren und zur Beseitigung von Leerständen entwickelt werden. Genauso stehen die Themen Schaffung von Wohnraum und Mobilität an der Tagesordnung. von Nadia Alina Gressl 2 Minuten Lesezeit (276 Wörter) © zVg / Kunstraum Obervellach

Wie ausgewählte und prämierte Gemeinden diese Probleme gelöst haben, zeigt die Ausstellung „Boden g´scheit nutzen“ im Kultursaal in Obervellach, die am Freitag eröffnet wurde. Als Gast bei dieser Eröffnung konnte der Bürgermeister von Göfis (Vorarlberg) Thomas Lampert begrüßt werden. Er hat eindrucksvoll dargestellt mit welchen Konzepten seine Gemeinde sich den Herausforderungen unserer Zeit stellt. Unter der Leitung von Agnes Feigl von LandLuft haben Bürgermeister Arnold Klammer und Gemeinderätin Angelika Staats mit den Gästen des Eröffnungsabends über Probleme und Lösungen für Obervellach und das Mölltal diskutiert.

Noch bis zum 9. Juni

Die Ausstellung im Kulturzentrum in Obervellach ist bis zum 9. Juni zu sehen. Die Öffnungszeiten sind samstags von 10 bis 13 Uhr, sonntags von 11 bis 13 Uhr sowie mittwochs und freitags von 15 bis 18 Uhr. Im Kultursaal in Obervellach finden im Rahmen dieser Ausstellung zwei Veranstaltungen statt.

© zVg / Kunstraum Obervellach

Zwei Veranstaltungen finden statt

“Lebenswerte Gemeinde für Jung und Alt”: Hier werden die Erwartungen und Bedürfnisse älterer Menschen diskutiert, während die Jugendlichen ihre Visionen für die Entwicklung des Ortes präsentieren. So können die jungen Obervellacher von den Erfahrungen der älteren Generation lernen, während diese erfahren, welche Erwartungen die Jugend an eine lebenswerte Gemeinde hat. Die Veranstaltung findet am Freitag, dem 2. Juni 2023, um 15 Uhr statt. “Das Dorf der Zukunft – wie ich gerne leben möchte”: Hier präsentieren Schüler der Mittelschule Obervellach ihre Vorstellungen einer lebenswerten Heimatgemeinde. Die Veranstaltung soll die jüngere Bevölkerung in die Entwicklungsprozesse einbeziehen, da die Ortsentwicklung eine Planung für die Zukunft erfordert. Der Termin für diese Veranstaltung ist Dienstag, der 6. Juni 2023, um 10 Uhr.