Seifenblasen der Hoffnung Kinderhospiz- und Palliativ­tag bringt Unter­stütz­ung und Freude nach Klagen­furt Klagenfurt - Am 27. Februar 2014 erhielt Barbara Weinberger eine schockierende Nachricht: Ihr damals dreijähriger Sohn Maximilian ist unheilbar krank. Seit acht Jahren erhält sie Unterstützung von der mobilen Kinderkrankenpflege und dem mobilen Palliativteam des Klinikums Klagenfurt. Am 1. Juni 2023 ist der österreichischen Kinderhospiz- und Palliativtag. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (226 Wörter) © Mein Klagenfurt

Anlässlich des österreichischen Kinderhospiz- und Palliativtags am 1. Juni 2023 macht der Kärntner Landesverband von Hospiz- und Palliativeinrichtungen auf die Situation von Familien mit unheilbar kranken Kindern aufmerksam.

Rund 5.000 Kinder und Jugendliche

Derzeit gibt es in Österreich rund 5.000 Kinder und Jugendliche mit der Diagnose einer unheilbaren, lebensverkürzenden Erkrankung. In der Öffentlichkeit finden sie und ihre Familien wenig Beachtung – Krankheit und Tod von Kindern und Jugendlichen sind nach wie vor ein gesellschaftliches Tabuthema.

Infoveranstaltung mach darauf aufmerksam

Eine Infoveranstaltung mit dem Motto “Seifenblasen – bunt, schillernd und zerbrechlich wie die Welt von schwerkranken Kindern” findet statt, um über die Arbeit der Hospiz- und Palliativeinrichtungen zu informieren. In Kärnten gibt es ein breites Angebot für betroffene Familien. Darunter mobile Palliativ- und Hospizteams, sowie stationäre Versorgung. Die Betreuung zu Hause erleichtert den Familien den Alltag. Die mobile Kinderkrankenpflege Kärnten, der Pflegedienst CURAPLUS und das ehrenamtliche Hospizteam von EULONI bieten Unterstützung an. Auch die Roten Nasen Clowndoctors engagieren sich im Palliativbereich für Kinder und Jugendliche.

Am Klagenfurter Südring

Am 1. Juni 2023 findet in den Räumlichkeiten der JUMPWORLD.ONE am Klagenfurter Südring eine Infoveranstaltung für Betroffene und Interessierte statt. Das Rahmenprogramm umfasst Spiel und Spaß mit den Roten Nasen Clowndoctors, Rollstuhlfahren für gesunde Kinder sowie gemeinsames Malen und Toben in der JUMPWORLD.ONE. Die Veranstaltung dauert von 14 Uhr bis 16 Uhr.