Von Feistritz an der Drau

Kärntens Skimittelschule zieht nach Spittal: Ein Meilenstein für den Skisport

Spittal - Die Skimittelschule in Kärnten wird im kommenden Schuljahr von Feistritz an der Drau nach Spittal verlegt. Dieser Umzug wird als Meilenstein für den Skisport in Kärnten betrachtet und bietet den Skitalenten eine verbesserte Infrastruktur und optimale Trainingsbedingungen.

