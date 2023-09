Mit Open-Mic

Regenbogenparade in Spittal an der Drau geht in die dritte Runde

Spittal an der Drau - Auch in diesem Jahr findet in Spittal wieder eine Regenbogenparade statt. Am 9. Juni 2023 ist es wieder so weit, und die Organisatoren laden herzlich dazu ein, an der Parade teilzunehmen.

von Nadia Alina Gressl