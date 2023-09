Neue Impulse für die Altstadt

Toll: Bruck an der Mur belebt öffentlichen Raum mit City Beach-Projekt

Bruck an der Mur - Die Stadt Bruck an der Mur setzt weitere Akzente in der historischen Altstadt. Der Etzersteig auf den Schlossberg, wo eine Blumenwiese entsteht, wurde saniert und der Brunnen am Koloman-Wallisch-Platz wieder in Betrieb gesetzt.

von Nadia Alina Gressl 2 Minuten Lesezeit (294 Wörter)