Am 25. Mai 2023 Nachhaltiges Bürogebäude 'Lendmark' setzt Maßstäbe für Klima­neutralität in Graz Graz - Am 25. Mai fand die Gleichenfeier für das Bürogebäude "Lendmark" in Graz statt. Es handelt sich um das erste EU-Taxonomie-konforme Gebäude in der Stadt und setzt damit einen Benchmark für positiven Klimaaktivismus. Das siebenstöckige Gebäude bietet eine CO₂-neutrale Arbeitsumgebung und ist vollständig digitalisiert. Ab sofort werden "Green Lease"-Mietverträge vergeben. von Nadia Alina Gressl 2 Minuten Lesezeit (333 Wörter) © Christian Jungwirth

Das “Lendmark” am Lendkai Nummer 25 repräsentiert die Zukunft des urbanen Arbeitens in Graz. Der Rohbau wurde am 25. Mai fertiggestellt, und die Fertigstellung des nachhaltigen Bürogebäudes ist für September dieses Jahres geplant. Es wird als eines der nachhaltigsten Bürogebäude Österreichs gelten und als Beispiel für positiven Klimaaktivismus in Graz dienen.

Maßstäbe für Klimaneutralität in Graz

Das Gebäude bietet sieben Etagen mit insgesamt fünf Büros, jeweils etwa 100 Quadratmeter groß. Alle Büros bieten einen Panoramablick auf den Uhrturm, die Mur und die Grazer Altstadt, und im obersten Stockwerk gibt es einen Skyloft mit Terrasse als beeindruckenden Meetingraum. Das “Lendmark” setzt mit seiner innovativen Bauweise neue Maßstäbe für Nachhaltigkeit und Klimaneutralität im innerstädtischen Bürobau.

© Lendmark

Österreichs nachhaltigstes Innenstadt-Bürogebäude

Das “Lendmark” ist das erste Gebäude in Graz und das erste Innenstadt-Bürogebäude in Österreich, das den Richtlinien der EU-Taxonomie entspricht. Diese Richtlinien wurden 2020 eingeführt und regeln strenge Nachhaltigkeitsstandards. Somit gilt das “Lendmark” als das nachhaltigste Innenstadt-Bürogebäude Österreichs.

Nachhaltige Bürogebäude in der Grazer Innenstadt

Birgit Jandl, Geschäftsführerin der “Lendmark GmbH” in Graz, erklärt: “Die EU-Taxonomie legt wichtige Nachhaltigkeitskriterien fest. Die Finanzwirtschaft wird als Mittel gesehen, um diese Ziele tatsächlich zu erreichen. Nicht nachhaltige Immobilien werden in absehbarer Zukunft als sogenannte ,Stranded Assets’ betrachtet, die nicht mehr realisierbar oder wertlos sind. Mit dem Lendmark haben wir nun ein Gebäude mitten in der Grazer Innenstadt errichtet, das als Vorreiter für die Zukunft des urbanen Arbeitens im Bereich nachhaltiger Bürogebäude gilt.”

Arbeitsumgebung und Kostenersparnis

Die zukünftigen Mieter der Lendmark Loft-Büros profitieren von geringeren Betriebs- und Energiekosten sowie einer nachhaltigen Arbeitsumgebung. Dank fünf 110 Meter tiefer Bohrungen und einer Wärmepumpe sind die Büros im Sommer angenehm kühl und im Winter durch Erdwärme beheizt. Eine Photovoltaikanlage auf dem Flachdach erzeugt Strom aus Sonnenenergie, und der restliche Energiebedarf wird mit Ökostrom gedeckt.