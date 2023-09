Beide sind verletzt

Kurioser Unfall am Mill­stätter See: Zwei Rad­fahrer sind zu­sammen­ge­stoßen

Süduferradweg in Seeboden - Heute Nachmittag kam es auf dem Süduferradweg in Seeboden am Millstätter See zu einem Unfall. Zwei deutsche Radfahrer sind zusammengestoßen.