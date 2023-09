Spendenaktion Super: BILLA spendet über 3,7 Millionen Euro an Kärntner Organisationen Kärnten - Gemeinsam gegen Lebensmittelverschwendung: BILLA spendete Lebensmittel im Wert von über 3,7 Millionen Euro an soziale Organisationen in Kärnten. Jeder BILLA und BILLA PLUS Markt in Kärnten unterstützt lokale Sozialmärkte und karitative Kooperationspartner mit Lebensmittelspenden. von Nadia Alina Gressl 2 Minuten Lesezeit (320 Wörter) © BILLA AG / Martin Assam

Die Spenden werden von der Team Österreich Tafel des Roten Kreuzes, der Caritas, dem Together Point, 4everyoung und Kraut & Rüben direkt bei den Märkten abgeholt. In Kärnten wurden 48.600 kg Obst und Gemüse vor der Entsorgung gerettet. Laut dem WWF-Report Driven to Waste werden in Österreich jährlich über eine Million Tonnen Lebensmittel verschwendet, was etwa 40 Prozent aller produzierten Lebensmittel entspricht. Um auf diese Problematik aufmerksam zu machen, wurde der 26. Mai zum Tag der Lebensmittelrettung ausgerufen.

Engagierte Zusammenarbeit

BILLA hat im Jahr 2022 österreichweit Lebensmittel im Wert von 37 Millionen Euro gespendet, davon über 3,7 Millionen Euro in Kärnten. Die enge Zusammenarbeit mit lokalen Sozialmärkten und karitativen Kooperationspartnern ermöglicht diese Leistung. Jeder BILLA und BILLA PLUS Markt arbeitet mit verschiedenen Organisationen auf lokaler Ebene zusammen. In Kärnten sind dies die Team Österreich Tafel des Roten Kreuzes, die Caritas, der Together Point, 4everyoung und Kraut & Rüben. Die Märkte stellen qualitativ hochwertige Lebensmittel mit nahem Mindesthaltbarkeitsdatum kostenlos zur Verfügung, die von engagierten ehrenamtlichen Helfern täglich abgeholt werden.

Prognosesysteme und kreative Lösungen

BILLA setzt bereits bei der Bestellung der Waren auf Prognosesysteme, um Lebensmittelverschwendung zu vermeiden. Produkte, die übrig bleiben, werden vergünstigt zum Verkauf angeboten und mit “Lebensmittel sind kostbar”-Stickern versehen. Obst und Gemüse, das keine Originalverpackung mehr hat oder kleine Mängel aufweist, wird zu einem vergünstigten Preis in 3-Kilo-Sackerln angeboten. Zudem werden Produkte ganzheitlich weiterverarbeitet, beispielsweise durch die Eigenmarke “Wunderlinge”, die Obst und Gemüse mit eigenwilligem Aussehen in die Regale bringt. Durch die Zusammenarbeit mit Start-ups und Organisationen wie Unverschwendet, der Destillerie Farthofer und Too Good To Go werden weitere Lebensmittel gerettet.

“”Too Good To Go”

Kunden können in allen BILLA und BILLA PLUS Märkten in Österreich mit Too Good To Go Überraschungskisterln überschüssige Lebensmittel vor der Entsorgung retten. Das Kisterl kostet 4,99 Euro und es gibt auch ein Backwarenkisterl für 3,99 Euro.