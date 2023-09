Am Pfingstsonntag

Verletzter Schwan gerettet: Feuerwehr im Einsatz

Leoben - Am Nachmittag des Pfingstsonntags erhielt die Feuerwehr Leoben-Stadt einen Notruf von der Polizei. Es wurde gemeldet, dass sich ein verletzter Schwan am Stadtkai in der Nähe des Kindergartens niedergelassen hatte.

