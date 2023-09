Wettervorhersage

Pfingstmontag in der Steier­mark: Sonnen­schein und Quell­wolken

Steiermark - "Am Pfingstmontag erwartet die Steiermark viel Sonnenschein. Am Vormittag wird es oft überwiegend sonnig sein, während es am Nachmittag einige Wolkenbildung geben wird", wissen die Wetterexperten der GeoSphere Austria.

