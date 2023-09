Wettervorhersage Die Wärme bleibt: Sonnen­reicher Pfingst­montag in Kärnten Kärnten - Das sommerliche Wetter bleibt erhalten: "Am Pfingstmontag erwartet uns erneut ein schönes und sonniges Wetter", wissen die Wetterexperten der GeoSpehere Austria. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (77 Wörter) SYMBOLFOTO © Rosi Orasch

Die GeoSphere Austria berichtet: Vormittags wird es oft sonnig sein. Am Nachmittag werden jedoch einige große, fluffige Wolken am Himmel auftauchen. An manchen Orten können sich vereinzelt Gewitterregenschauer bilden, besonders in Oberkärnten und in den Gurktaler Alpen. Die Temperaturen erreichen meist zwischen 22 und 25 Grad.

So wird das Wetter in Klagenfurt:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Klagenfurt.





So wird das Wetter in Villach:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Villach.