Polizei-Einsatz: Kärntner (55) schoss auf seine Lebens­gefährtin Bezirk Spittal an der Drau - Mit einer Gasdruckpistole schoss ein 55-jähriger Kärntner am Sonntag auf seine Lebensgefährtin. Durch das Gummigeschoss wurde die Frau verletzt. Die Polizei stand im Einsatz. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (128 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Am Pfingstsonntag eskalierte ein Streit in einer Wohnung im Bezirk Spittal an der Drau. Im Zuge dessen schoss ein 55-Jähriger mit einer Gasdruckpistole auf seine Lebensgefährtin. Das Gummigeschoss verletzte die Frau. “Sie musste von der Rettung in das Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht werden”, erklärt die Polizei.

Lage spitzte sich auf der Polizeistation zu

Laut den Beamten habe der Mann die Waffe trotz aufrechtem behördlichen Waffenverbotes besessen. Er wurde von den Polizisten festgenommen und auf die Polizeiinspektion Spittal an der Drau gebracht. Dort geriet die Situation erneut aus den Fugen. “Mit Gewalt versuchte er sich gegen eine Verbringung in den Arrest zu wehren”, schildern die Beamten. Er und ein Polizist kamen zu Sturz und der Spittaler erlitt dabei leichte Verletzungen. Die Ermittlungen laufen.