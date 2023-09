Verkehrsunfall Auto über­schlug sich: Sekunden­schlaf forderte zwei Schwer­verletzte Murtal Schnellstraße - Ein 66-jähriger Autofahrer wurde am Sonntagnachmittag, dem 28. Mai 2023, auf der S 36 Murtal Schnellstraße vom Sekundenschlaf übermannt. Es kam zu einem schweren Verkehrsunfall. Er und seine 63-jährige Beifahrerin wurden ins Krankenhaus eingeliefert. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (96 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Ein 66-jähriger Steirer kam am Sonntag vermutlich in Folge eines Sekundenschlafes rechts von der Murtal Schnellstraße ab. In der Folge durchbrach der Wagen den Wildzaun, überschlug sich und kam schließlich in einer angrenzenden Wiese zum Stillstand. Sowohl der Lenker als auch die 63-jährige Beifahrerin erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen.

Rettungseinsatz

“Beide wurden mittels Rettung in das LKH Judenburg gebracht, der Mann wurde nach der Erstversorgung mittels Hubschrauber in ein anderes Krankenhaus geflogen”, heißt es seitens der Polizei. Die Freiwilligen Feuerwehren Aichdorf und Judenburg Stadt standen mit 26 Kräften im Einsatz.