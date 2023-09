Richard Lugner und sein "Täubchen" genießen Kurz-Urlaub in Kärnten

Besuch am Affenberg

Landskron - Zu Pfingsten zog es viele für einen Kurzurlaub in den Süden. Society-Baumeister Richard Lugner und sein Täubchen Elisabeth blieben hingegen in Österreich - genauer gesagt in Kärnten. Dort besuchten sie den Affenberg in Villach-Landskron.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (98 Wörter)