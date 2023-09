Rettungshubschrauber im Einsatz Steirerin (60) und zwei Enkel bei Unfall auf mit Tuk Tuk verletzt Birkfeld - Am Sonntagabend stürzte eine 60-Jährige mit einem Tuk Tuk* über eine steile Böschung in Birkfeld. Mit im Fahrzeug waren ihre Enkelkinder im Alter von 2 und 5 Jahren. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (152 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Eine 60-jährige Steirerin fuhr am Pfingstsonntag, dem 28. Mai 2023, mit einem Tuk Tuk* in der Nähe ihres Bauernhofes. Dabei saßen ihre beiden Enkelkinder im Alter von 2 und 5 Jahren am Vordersitz direkt neben ihrer Oma. “Aus bislang unbekannten Gründen verlor die Frau jedoch die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte mit dem Tuk Tuk rund 30 Meter über eine steile Böschung”, heißt es seitens der Polizei.

Kinder erlitten Prellungen und Abschürfungen

Sie konnte ihren Mann über den Unfall telefonisch verständigen, der wiederum die Rettungskette in Gang setzte. “Während die Enkelkinder Prellungen und Abschürfungen erlitten und mit der Rettung zur medizinischen Abklärung in die Kinderklinik nach Graz gebracht wurden, wurde die Lenkerin schwer verletzt”, erklären die Einsatzkräfte weiter. Die 60-Jährige wurde nach der Erstversorgung mittels Rettungshubschrauber C 12 in das LKH Graz geflogen. Ein durchgeführter Alkotest bei der Lenkerin verlief negativ.