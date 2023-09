Wetterwarnung Hoch bringt bis zu 26 Grad, aber auch Gewitter Steiermark - In den kommenden Tagen erwartet uns frühsommerliches Wetter. Die Anzeige auf den Thermometern könnte auf bis zu 26 Grad klettern! Jedoch steigt mit den Temperaturen auch die Gewitterwahrscheinlichkeit. Vor allem nachmittags könnten Schauer und Gewitter aufziehen. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (151 Wörter) SYMBOLFOTO © Hannah Kulmitzer

Laut der Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ) wird Hoch VERA zum Wochenbeginn von einem weiteren Hochdruckgebiet abgelöst. Dieses bringt uns auch in den kommenden Tagen verbreitet Sonnenschein und frühsommerliche Temperaturen von bis zu 26 Grad. Jedoch können sich am Nachmittag immer wieder größere Quellwolken bemerkbar machen, welche vereinzelt auch lokale gewittrige Regenschauer mit sich bringen, warnen die Meteorologen von Geosphere Austria. Bereits am heutigen Pfingstmontag könnten diese im Bergland von den Gurktaler Alpen und den südlichen Niederen Tauern bis zum Randgebirge niedergehen.

Warnung auch für die kommenden Tage

Ähnlich sieht die Wetterprognose auch für die kommenden Tage aus. Während der Vormittag zunächst sonniges Wetter in der Steiermark bringt, bilden sich nachmittags Quellwolken aus. Diese seien größtenteils harmlos, können aber vereinzelt zu gewittriger Regenschauen führen – “und zwar am ehesten in der westlichen Obersteiermark oder im Bergland”, so die Experten abschließend.