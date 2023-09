Unter den besten Fünf: Zelt­camper urlauben am liebsten in Feld­kirchen Feldkirchen in Kärnten - Der Maltschacher Seewirt in Feldkirchen zählt zu den beliebtesten Campingplätzen für Urlaube im Zelt. Das zeigt eine Auswertung des Reise- und Buchungsportals camping.info. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (189 Wörter) #GOODNews SYMBOLFOTO © Pexels / Lukas

Das Reise- und Buchungsportal camping.info beobachtet derzeit einen klaren Trend zur ursprünglichen Form des Campings: Immer mehr Menschen finden wieder Geschmack am naturnahen Urlaub mit Zelt, Gaskocher, Schlafsack und Isomatte. Der Grund: Nach dem Motto “weniger ist mehr” bietet das Camping mit dem Zelt eine besonders gute Möglichkeit, Abstand von Stress und Hektik zu gewinnen. “Die zunehmende Beschleunigung im Alltag sowie das Überangebot an Konsum und Freizeit führen dazu, dass Menschen gern einen einfachen und unbeschwerten Urlaub wählen. Einen Trend zur Einfachheit erkennen wir auch in der Freizeitindustrie: Sowohl Wohnwagen, Wohnmobile als auch Campingbusse werden wieder kompakter und auf weniger Raum gebaut”, erklärt Maximilian Möhrle, Geschäftsführer des Reise- und Buchungsportals.

Kärntner Campingplatz unter den Top 5

Viele Campingplätze bieten eine extra Zeltwiese. Meistens etwas abseits der Parzellen für Wohnmobile und Wohnwagen und besonders idyllisch gelegen. Online zeigt das Reise- und Buchungsportal auch die beliebtesten Campingplätze in Deutschland, Österreich und der Niederlande fürs sogenannte Zeltcamping. Unter den Top 5 Österreichs befindet sich auch ein Campingplatz aus Kärnten – nämlich Camping Maltschacher Seewirt aus dem Bezirk Feldkirchen.