Festival: Sportwagen-Szene trifft sich wieder am Wörther­see Velden am Wörthersee - Von 12. bis 18. Juni 2023 trifft sich die Sportwagen-Szene wieder in Velden am Wörthersee. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (78 Wörter)

Zum 23. Mal geht das internationale Sportwagenfestival zwischen dem 12. und 18. Juni 2023 wieder in Velden über die Bühne. “Jedes Jahr steigerte sich die Anzahl der Teilnehmer, Besucher und Fans”, freuen sich die Veranstalter. In diesem Jahr werden wieder Teilnehmer aus bis zu zehn Ländern in der Gemeinde am Wörthersee erwartet. Auf sie wartet ein abwechslungsreiches Programm, Ausfahrten und vieles mehr.