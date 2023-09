Bei Hauptversammlung Appell des Kammer­präsidenten: "Zuerst kommt Work, dann Balance" Klagenfurt - Bei seiner Frühjahrssession beschloss das Kärntner Wirtschaftskammerparlament einstimmig den Rechnungsabschluss für das Jahr 2022. Dieser weist einen Bilanzgewinn von 2,026 Millionen Euro aus. Im Zuge der Versammlung richtete Kammerpräsident Jürgen Mandl auch einen flammenden Appell an die Delegierten. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (283 Wörter) Das Präsidium der Wirtschaftskammer Kärnten © WKK/Peter Just

Die Hauptversammlung des Kärntner Wirtschaftsparlaments findet zweimal jährlichen statt. An die etwa 80 Delegierten hörten zu, als Finanzreferent Peter Gauper den Rechnungsabschluss für das Jahr 2022 vorstellte. Dieser weise einen Bilanzgewinn von 2,026 Mio. Euro aus und wurde mit überwältigender Mehrheit angenommen. Der Überschuss werde strategischen, wichtigen Zielen dienen, wie der aktuellen Errichtung des Test Centers Carinthia (TCC).

Flammender Appell

Im Zuge der Versammlung richtete Kammerpräsident Jürgen Mandl auch einen flammenden Appell an die Delegierten, gegen den Trend anzukämpfen: „20 Stunden, drei Tage Arbeit pro Woche – auf diese Weise werden wir den Wohlstand, den wir uns alle in Österreich hart erarbeitet haben, nicht erhalten können!“ Mandl stellt klar: “Zuerst kommt Work, dann kommt Balance! Wer 20 Stunden arbeiten will in der Woche, ist der nächste Notzuversorgende, weil die Pension nie und nimmer reichen wird!” Die Kritik an der heutigen Arbeitswelt wies Mandl hingegen zurück: “Man muss nicht irgendwelchen Fiktionen Glauben schenken, sondern in die Betriebe hineingehen und sich die Realität anschauen […].” Eine klare Absage erteilte Mandl ausländerfeindlichen Tendenzen. Österreich verdiene mehr als die Hälfte seines Bruttoinlandsprodukts im Export, ohne ausländische Arbeitnehmer seien wichtige Gesellschafts- und Wirtschaftsbereiche wie die Altenpflege oder der Bau gar nicht aufrechtzuerhalten.

Neues Feedback-System wird eingeführt

Aktuell seien die Kärntner aber mit Arbeit der Kammer zufrieden, berichtete WK-Direktor Meinrad Höfferer. Dies würde eine österreichweite Unternehmerumfrage beweisen: Die Gesamtzufriedenheit liegt in Kärnten mit 2,3 nach dem Schulnotensystem über dem Österreich-Schnitt, die WK sei – gemeinsam mit den Steuerberatern – der wichtigste Servicepartner der heimischen Betriebe. Um diese Bestnoten zu halten, kündigte Höfferer die Einführung eines neuen Feedback-Systems bei Beratungen durch die Kammerspezialisten an.