Millionen-Investition: Infineon startet neue Mega-Projekte

Im zweiten EU-Projekt "AIMS5.0" (Artificial Intelligence in Manufacturing leading to Sustainability and Industry 5.0) wird an Künstlicher Intelligenz für eine ressourcenschonende Fertigung und sichere Lieferketten in Europa geforscht. 53 Partnern aus 12 Ländern stehen dafür 70 Mio. Euro zur Verfügung. Ziel ist es, durch die digitale Vernetzung in der Fertigung beispielsweise die Lebensdauer von Anlagen um 30 Prozent zu verlängern. Gleichzeitig wird mit Künstlicher Intelligenz eine sichere digitale Vernetzung Plattform über Branchen und Anwendungen hinweg geschaffen, um Lieferketten zu optimieren. Gleichzeitig werden im Sinne der Industrie 5.0 Ansatzes werden die Fertigkeiten der Mitarbeitenden für den KI-Einsatz qualifiziert und durch akademischen Partner junge Studierende bereits an die benötigten KI-Fertigkeiten in der Praxis herangeführt.