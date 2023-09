Herausforderungen und Leidenschaft: Der Blick hinter die Kulissen von Alpakas und Lamas zum Grünen See Pichl-Großdorf - Im Betrieb "Alpakas und Lamas zum Grünen See" begegnet man einer Familie, die täglich mit Herz und Leidenschaft ihre Tiere und Besucher betreut. In den letzten Monaten haben sie jedoch bedauerlicherweise traurige Erfahrungen machen müssen. von Nadia Alina Gressl 2 Minuten Lesezeit (246 Wörter) © Pexels/David Atkins

“Alpakas und Lamas zum Grünen See”, erzählen auf Facebook: Immer wieder kommt es vor, dass Menschen vor der Tür stehen, wenn der Betrieb geschlossen ist, und das Team beschimpfen, weil ausgerechnet an diesem Tag keine Öffnung stattfindet. Ebenso kommt es vor, dass Besucher ihre gebuchten Erlebnisse entweder nicht wahrnehmen oder kurzfristig absagen. Eine auffällige Tendenz zeigt sich in der geringen Verbindlichkeit von Buchungen für die angebotenen Wanderungen und anderen Aktivitäten. Dabei handelt es sich bei diesen Aktivitäten um die hingebungsvolle Arbeit des Betriebs, die hauptsächlich in die Pflege der Tiere und die Weiterentwicklung des Hofes investiert wird, um ihnen eine optimale Umgebung zu bieten.

Wenig Verständnis bei Stornogebühren

Die angebotenen Erlebnisse finden überwiegend im Freien statt und können bei fast jedem Wetter durchgeführt werden. Sollte beispielsweise ganztägiger starker Regen die Durchführung einer Wanderung unmöglich machen, wird diese verschoben. Wenn das Team auf die Stornobedingungen hinweist, die ähnlich wie in anderen Betrieben üblich sind, stößt dies oft auf wenig Verständnis.

"Lächle, denn man kann nicht alle Menschen zufriedenstellen" Alpakas und Lamas zum Grünen See

Grenzen und Regeln sollten beachtet werden

Als Familienbetrieb öffnet “Alpakas und Lamas zum Grünen See” einen Teil ihres privaten Bereichs, um vielen Menschen die Welt der Alpakas, Lamas und Kamele näherzubringen. Dennoch wünschen sie sich, dass ihre Grenzen und Regeln beachtet werden und ihre Arbeit angemessen wertgeschätzt wird.