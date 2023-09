Verletzt wurde niemand

Flammen statt Kerzen: Kinder­geburts­tag endet in Rettungs­aktion auf Balkon

Vorau - Kinderspielzeugauto geriet in Brand: Der Vorfall ereignete sich am Sonntagnachmittag, den 28. Mai 2023, in einem Kellerraum eines Zweifamilienhauses. Verletzt wurde niemand.

von Nadia Alina Gressl