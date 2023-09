Am Sonntagvormittag Räuber auf der Flucht: Polizei schnappt Täter nach Überfall Eggenberg - Ein 31-jähriger Kroate bedrohte Sonntagvormittag, 28. Mai 2023, einen Mitarbeiter eines Wettcafés mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nach kurzer Flucht konnte der Täter mitsamt Beute von Polizisten festgenommen werden. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (184 Wörter) © Cherokee4/ #312658279 /stock.adobe.com

Gegen 11.30 Uhr bestellte ein 31-jähriger Kroate bei einem Mitarbeiter eines Wettcafés eine Pizza, nachdem er sich zuvor schon eine Weile an der Tatörtlichkeit aufgehalten hatte. Als sich der 40-jährige Mitarbeiter aus Graz in die Küche begeben hatte, folgte ihm der 31-Jährige, bedrohte ihn mit einem Messer, welches er zuvor unter seiner Weste verborgen hatte, und forderte die Herausgabe von Bargeld.

Gäste verfolgten den Täter

Nachdem das Opfer der Forderung nachgekommen war, flüchtete der Täter mit dem Diebesgut über den Haupteingang und lief in Richtung Süden davon. Mehrer Gäste nahmen vorerst die Verfolgung des Täters auf, verloren den Mann jedoch aus dem Blickfeld.

Keiner wurde verletzt

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der 31-Jährige um 11.50 Uhr von einer Streife der Polizeiinspektion Graz-Hauptbahnhof in der Alten Poststraße angehalten und festgenommen werden. Der Kroate zeigte sich umfangreich geständig, als Motiv gab er finanzielle Probleme an. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Das Opfer wurde durch die Tat nicht verletzt, erlitt jedoch einen Schock.