Auf die Plätze, fertig, los! Meister­schaften & Tour de Kärnten: Dobratsch im Zeichen des Rad­sports Dobratsch - Am heutigen Pfingstmontag gab Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) das Startzeichen für das Bergzeitfahren im Rahmen der österreichschen Radsportmeisterschaften in der Villacher Alpenarena. Für fast 300 Sportler bedeutete dies 16,5 Kilometer entlang der Villacher Alpenstraße und 1.180 Höhenmeter hinauf auf zur Rosstratte. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (214 Wörter) © LPD Kärnten/Jannach

Kärnten steht drei Tage lang im Zeichen des Radsportes! Neben den österreichischen Meisterschaften findet auch die Tour de Kärnten mit 400 Kilometern und 8.800 Höhenmetern innerhalb von sechs Tagen statt, die auch rund um den Faaker See führt und am heutigen Pfingstmontag auf den Dobratsch, wo schon um 9 Uhr die Bergankunft der Tour-Teilnehmer erfolgt ist. “Der Radsport gewinnt mehr und mehr an Bedeutung. Radfahren, ob als Hobby, oder im Breiten- und Spitzensport wird wieder beliebt und die Tour de Kärnten wurde zu einem Highlight in der Radsportszene”, erklärt Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ).

“Dank gebührt den Vereinen”

Kaiser begrüßte die fast 300 Radsportler vor dem Start, wünschte allen eine unfallfreie Fahrt im Kampf um die Meter und Sekunden. „Erfüllen Sie sich ihre sportlichen Wünsche hier am Dobratsch, kommen Sie gesund ans Ziel“, so Kaiser, der dann die Startflagge hisste. Paco Wrolich, Präsident des Radsportverbandes Kärnten und Ex-Profi-Radler ist es gelungen, nach 2019 die Österreichische Meisterschaften wieder nach Kärnten zu bringen: “Ich bin stolz auf die Leistungen der Athleten. Viele heimische Sportler fahren um die Medaille mit. Der Dank gebührt den Vereinen, die sehr gute Arbeit geleistet haben.” Die Villacher Alpenstraße steht im Anschluss den Radlern exklusiv zur Verfügung – mehr dazu hier.