Gesamtkosten von 47.500 Euro Stadt­entwicklung im Fokus: Energie, Nach­haltig­keit und inno­vative Projekte Bruck an der Mur - In der jüngsten Stadtratssitzung wurden wichtige Beschlüsse zu den Themen Energie, Nachhaltigkeit und Stadtentwicklung gefasst. Im Rahmen des Stadtentwicklungs- und Bürgerbeteiligungsprojekts "City Beach - Altstadt leben" werden Maßnahmen zur Neugestaltung des öffentlichen Raums umgesetzt. Die Gesamtkosten für diese Initiativen betragen 47.500 Euro. von Nadia Alina Gressl 2 Minuten Lesezeit (311 Wörter) © Stadt Bruck

Im Rahmen des Stadtentwicklungs- und Bürgerbeteiligungsprojekts “City Beach – Altstadt leben” werden Maßnahmen zur Neugestaltung des öffentlichen Raums umgesetzt, darunter die Sanierung des Etzersteigs und die Errichtung einer Blumen- und Wildkräuterwiese. Das Veranstaltungsprogramm des Projekts erstreckt sich über den Zeitraum von Juni bis September und umfasst verschiedene Bereiche der Stadt mit Sport-, Unterhaltungs- und Kulturangeboten.

“Lebensraum Mur”

Im Rahmen des Bürgerbeteiligungsprojekts “Lebensraum Mur” wird auf der Murinsel ein Boulderblock errichtet, um die Trendsportart Bouldern in Bruck an der Mur populärer zu machen. Die Projektkosten belaufen sich auf rund 22.000 Euro.

Nachhaltige Energieinitiativen in Bruck

Im Bereich Umwelt und Nachhaltigkeit wird eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Horts und der Kinderkrippe Grabenfeld installiert. Zudem wurden drei Anschlüsse an die Biofernwärme, eine Wärmepumpe und eine moderne Holzheizung mit einer Gesamtförderung von 2.000 Euro unterstützt. Die Stadt erstellt außerdem ein Sachbereichskonzept Energie unter Berücksichtigung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen und Windkraftanlagen mit Kosten von etwa 39.000 Euro.

Ungefähr 46.500 Euro

Für den geplanten Neubau der Mittelschule führt die Stadt Bruck ein Verhandlungsverfahren zur Generalplanung durch. Die Gesamtkosten für Beratungsleistungen und rechtliche Dienstleistungen belaufen sich auf etwa 46.500 Euro.

Stadtweite Sicherheitsmaßnahmen

Um die Sicherheit in der Stadt während der Sommermonate zu verbessern, werden verstärkte Kontrollen im Stadtgebiet und auf dem Schlossberg durchgeführt. Zudem wird die Überwachung der gebührenpflichtigen Parkplätze mit einer zusätzlichen Sicherheitskraft verstärkt. Insgesamt werden 25.000 Euro in diese Sicherheitsmaßnahmen investiert. Der Stadtrat vergab sechs Gemeindewohnungen und drei Wohnungen der Siedlungsgenossenschaft Ennstal sowie einen Parkplatz in der Dr.-Theodor-Körner-Straße an neue Mieter.

Kulturelle Erlebnisse und soziale Interaktionen

Die Stadt Bruck organisiert auch in diesem Jahr einen Ausflug zur sozialen Kontaktpflege für Mindestpensionisten. Dabei stehen unter anderem die Besichtigung des Eisenbahnermuseums in Knittelfeld und eine Stadtbesichtigung auf dem Programm. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 4.000 Euro.