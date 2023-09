See in Flammen

Spektakuläres Feuer­werk erhellt am 7. Juli den Klopeiner See

Klopeiner See - "See in Flammen" lockt jedes Jahr tausende von Besuchern an. Auch heuer soll das Event wieder am Freitagabend, dem 7. Juli 2023, über die Bühne gehen. Schon um 17 Uhr startet das Showprogramm mit den "Flying Bulls" aus Salzburg! Doch das eigentliche Highlight des Abends wartet erst um 23 Uhr auf die Gäste.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (126 Wörter) #GOODNews