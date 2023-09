VinzFest: Gemeinsames Feiern und Jubiläum von Pfarrer Wolfgang Pucher

Die VinziWerke sind eine Organisation, die sich um Menschen in Armut kümmert. Sie betreiben 40 Institutionen in der Steiermark, Wien und Salzburg, in denen täglich bis zu 450 Personen Unterkunft finden und 1.700 Personen mit Essen und Lebensmitteln versorgt werden. Die VinziWerke sind Teil der Vinzenzgemeinschaften, von denen es in Österreich 146 und weltweit 50.000 in 148 Ländern gibt. Diese Gemeinschaften arbeiten unabhängig voneinander auf Basis der Ehrenamtlichkeit, um Armen zu helfen und sie wieder in die Gesellschaft zu integrieren.