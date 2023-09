Rund 90.000 junge Party-Touristen pilgerten auch heuer wieder über Pfingsten nach Lignano Sabbiadoro und verwandelten den beschaulichen Mittelmeer-Badeort in eine Partymeile – wir haben berichtet. “Tausende feiern im ganzen Ort verteilt”, schilderte ein Leser gegenüber 5 Minuten. Unter ihnen waren auch zwei Kärntner Polizisten, welche die örtlichen Kräfte unterstützten. “Ihre Aufgabe ist es, deeskalierend zu wirken und gegebenenfalls Sprachbarrieren zu überwinden”, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten. Doch Medienberichten zufolge sei das Wochenende verhältnismäßig ruhig gewesen. Viele der jungen Erwachsenen werden noch heute im Laufe des Tages zurück nach Kärnten aufbrechen, dann kehrt langsam wieder Normalität in Lignano ein. Ein paar letzte Einblicke in das italienische Partyleben, haben wir aber noch für euch!

Leservideos aus Italien

© Leservideo

© Leservideo