Schreckensmoment

Steirer in schweren Unfall in Kärnten verwickelt: Frontal­kollision auf Renn­steiner­brücke

Liezen - Am Pfingstsonntag kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Rennsteinerbrücke in Villach (KÄ). Nun gab die Polizei erste Details zum Unfallhergang bekannt. Wie die Beamten berichten, ist ein 85-jähriger Mann aus dem Bezirk Liezen aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Wagen in den Gegenverkehrsbereich geraten.

von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (134 Wörter)