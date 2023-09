Sommerpause beginnt Starke Leistungen trotz Niederlage: HSG Holding Graz kämpfte tapfer um den Sieg Graz - Die HSG Holding Graz hat ihr letztes Spiel der Saison gegen Sparkasse Schwaz Handball Tirol auswärts mit 25:40 verloren. Djordje Pisaric erzielte sieben Tore und der junge Spieler Borjan Damjanoski zeigte mit vier Toren eine starke Leistung. Die Sommerpause beginnt jetzt und die Vorbereitung auf die kommende Saison 2023/24 startet Mitte Juli. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (142 Wörter) © zVg/ HSG Graz

Das Spiel begann ausgeglichen, aber dann konnte sich Sparkasse Schwaz Handball Tirol mit fünf aufeinanderfolgenden Toren einen Vorsprung von 9:4 verschaffen. Graz kämpfte und verringerte den Rückstand auf drei Tore. Doch dann gelangen den Tirolern wieder fünf Tore in Folge, ohne dass die HSG Holding Graz ein Tor erzielte, und sie lagen mit 15:7 in Führung. Zur Halbzeitpause stand es 13:20 aus Sicht der Grazer.

Es geht in die Sommerpause

Nach der Pause konnte Graz den Rückstand von sieben Toren zunächst halten, aber dann legten die Tiroler richtig los und bauten ihren Vorsprung immer weiter aus. Am Ende musste die HSG Holding Graz mit einer deutlichen Niederlage von 26:40 die Heimreise antreten. Mit dem Abschluss der letzten Runde in der ZTE HLA Meisterliga geht es nun in die Sommerpause. Mitte Juli beginnen die Vorbereitungen für die bevorstehende Saison 2023/24.