10. Saison Leibnitzer Kinder­floh­markt: Gemein­sames Einkaufs­erlebnis für Groß und Klein Leibnitz - Am 17. Juni findet erneut der Leibnitzer Kinderflohmarkt in der Schmiedgasse statt und markiert den Beginn seiner zehnten Saison. Vor einem Jahrzehnt entstand die Idee im Rahmen des Leibnitzer Stadtentwicklungsprozesses, Kindern im Herzen der Stadt das Erlebnis des Warenhandels näherzubringen und zu zeigen, dass die Innenstadt der ideale Ort für ein perfektes Einkaufserlebnis ist. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (160 Wörter) © Robert Sommerauer

Durch den Einsatz und den Weitblick der Aktionsgemeinschaft “Leibnitz lädt ein!” wurde daraus der Leibnitzer Kinderflohmarkt ins Leben gerufen. Kinder haben die Möglichkeit, auf Tischen entlang der gesamten Schmiedgasse ihre eigenen Waren zu verkaufen. Der junge Leibnitzer Serviceclub ROTARACT Südsteiermark unterstützt das Organisationsteam tatkräftig beim Auf- und Abbau sowie bei der Bereitstellung von kulinarischen Angeboten. Mit dem dabei erwirtschafteten Geld hilft ROTARACT wiederum einem jungen Menschen aus der Region, der dringend einen Therapiehund benötigt und Unterstützung braucht.

Bereits viele Tische ausgebucht

Von den insgesamt 100 Tischen, die den teilnehmenden Kindern am 17. Juni in der Schmiedgasse zur Verfügung stehen, sind bereits viele ausgebucht. Weitere Interessenten werden daher gebeten, sich umgehend in Draxlers Büchertheke in der Schmiedgasse 6 zu melden. Während des Flohmarktes ist die Schmiedgasse natürlich komplett für den Verkehr gesperrt und wird für alle Besucher – ob Kinder, Eltern oder Großeltern – zu einer inspirierenden Fußgängerzone.