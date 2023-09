Dialog eröffnet

Europäischer Pfingstdialog auf Schloss Seggau: 'European Way of Life

Schloss Seggau - Der elfte Pfingstdialog auf Schloss Seggau wurde eröffnet. Das Symposium mit dem Generalthema "The European Way of Life. Anspruch und Wirklichkeit" versammelt namhafte Experten, um über die europäische Identität und unsere Zukunft zu diskutieren.

von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (71 Wörter)