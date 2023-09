Top-Leistungen Sportler zeigten beim Pfingst­meeting in Villach ihr Können Villach-Lind - Nahezu 90 Sportler nahmen am 28. Mai 2023 beim Meeting in Villach-Lind teil. Für viele Athleten diente es auch als Gradmesser für die kommenden Meisterschaftswettkämpfe. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (193 Wörter) #GOODNews © LC Villach

Beim ersten Bewerb über 100 Meter konnte Lorena Miklau vom LAC Klagenfurt mit einer Zeit von 12,65 Sekunden überzeugen. Sie gewann hauchdünn vor Maja Kropiunik vom Klagenfurter Leichtathletik Club (KLC), die in 12,66 Sekunden eine neue persönliche Bestleistung lief und sich im 200 Meter Lauf mit 25,70 Sekunden den Sieg holte. Über die 100 Meter bei den Männern siegte Komran Aminov (KLC) in 11,56 Sekunden. Vereinskollege Vasily Klimov siegte über 200 Meter mit ausgezeichneten 22,72 Sekunden und liegt in der Österreichischen Bestenliste auf dem 4. Platz. Die Sieger über 1000 Meter hießen Marie Sinnegger (3:19,64 Minuten) und Sebastian Ambrosch (2:49,97 Minuten) vom LC Villach.

Absolute Bestleistungen

Eine starke Leistung bot auch Valentin Liebhard. Der 14-Jährige lief die zweieinhalb Stadionrunden in 2:51,79 Minuten und liegt damit in der Österreichischen Bestenliste der Klasse U16 an zweiter Stelle. Bei den Frauen gewann Lia Laureen Ebner vom LC Villach über 3000 Meter in 12:13,49 Minuten und Leon Ivantschitsch vom Tri Team Klagenfurt mit 9:41,04 Minuten bei den Männern. Für die beste Leistung im Speerwurf sorgte die U16-Athletin Philomena Saurugg vom Allgemeinen Turnverein Graz (ATG) mit 32,94 Metern.