Preisschock: Im Juli steht die nächste Miet-Erhöhung bevor Kärnten - Die Kategoriemieten werden um 5,51 Prozent erhöht. Betroffen sind rund 136.000 Haushalte in ganz Österreich. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (176 Wörter) SYMBOLFOTO © Pixabay / andreas160578

Im Juli werden die Kategoriemietenum 5,51 Prozent erhöht. Betroffen sind alle, die in Gebäuden leben, auf die das Mietrechtsgesetz anwendbar ist (zum Beispiel privater, vor 1945 errichteter Altbau) und deren Mietvertrag vor dem 1. März 1994 abgeschlossen wurde. “Die neuerliche Erhöhung der Kategoriemieten kostet Mieter-Haushalte in einer durchschnittlichen 70-Quadratmeter-Wohnung im privaten Altbau rund 200 Euro mehr pro Jahr”, erklärt Elke Hanel-Torsch, Vorsitzende der Mietervereinigung Wien. Rechnet man die insgesamt vier Steigerungen seit April 2022 bei den Kategoriemieten zusammen, dann muss ein 70-Quadratmeter-Haushalt eine Mehrbelastung von mehr als 580 Euro pro Jahr stemmen.

Mietervereinigung pocht auf Mietpreisbremse

Die Erhöhung trifft aber nicht nur Kategoriemieter, sondern über den Umweg der Betriebskosten die große Mehrheit aller Mieter. „Die Verwaltungshonorare, die mit den Betriebskosten verrechnet werden, sind mit dem Betrag der Kategorie A gedeckelt. Ein Plus von mehr als fünf Prozent bei Kategorie A bedeutet also auch ein Plus von mehr als 5 Prozent bei den Verwaltungshonoraren.“ Die Mietervereinigung Österreichs pocht deshalb weiterhin auf eine Mietpreisbremse – nicht nur für Kategorie- und Richtwertmieten, sondern für alle indexierten Mieten.