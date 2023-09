ÖAMTC und Partnerclubs Welcher Kinder­sitz ist der sicherste? Neue Tests liefern Antworten Kärnten - Der ÖAMTC und seine Partnerclubs haben auch in diesem Jahr 18 verschiedene Kindersitzmodelle auf Sicherheit, Handhabung, Ergonomie und Schadstoffgehalt getestet. Das gute Ergebnis: Alle Produkte erwiesen sich im Crashtest als sicher. von Nadia Alina Gressl 2 Minuten Lesezeit (292 Wörter) © ÖAMTC

Elf Sitze erhielten die Bewertung “Gut” und sechs wurden als “Befriedigend” eingestuft, was eine breite und sichere Auswahl für Eltern bietet. Der Hauptunterschied zwischen den Sitzen liegt meist in der Bedienung. Lediglich der “iZi Twist M” von Besafe erhielt ein “Nicht genügend” aufgrund von schädlichen Stoffen im Bezug, die den Verdacht haben, krebserregend zu sein, berichtet ÖAMTC-Techniker Steffan Kerbl.

Bedienung und Ergonomie

Ein wichtiger Faktor für einen guten Kindersitz ist eine einfache Bedienung, sowohl im Test als auch in der Praxis. Fehlbedienungen können im schlimmsten Fall zu Sicherheitsrisiken oder Schäden führen. In diesem Bereich schnitten der “Sky 2.0” von Avionaut und der “Stretch B” von Besafe negativ ab und erhielten in der Kategorie “Bedienung & Ergonomie” nur ein “Genügend”. Auch die Sitze “Discovery Plus” und “Adventure Plus” von Britax Römer erhielten aufgrund eines Verarbeitungsfehlers an der Kopfstütze nur ein “Befriedigend”. Der Hersteller wurde bereits über das Ergebnis informiert und bietet einen Austausch der betroffenen Sitze an.

Tipps zum Kauf

Vor dem Kauf eines Kindersitzes ist es wichtig, sich über das breite Angebot zu informieren, zum Beispiel auf der Webseite des ÖAMTC. Die Ergebnisse seit 2020 können direkt mit den aktuellen verglichen werden. Sitze, die seit 2015 mit “Sehr gut”, “Gut” und “Befriedigend” bewertet wurden, können nach wie vor bedenkenlos empfohlen werden. Dennoch sollte man, selbst wenn man bereits ein bestimmtes Modell im Auge hat, den Kindersitz nicht ausschließlich online kaufen. In der Praxis lässt sich nicht jeder Kindersitz sicher in jedem Auto auf dem gewünschten Platz montieren, und auch Kinder fühlen sich nicht in jedem Sitz gleichermaßen wohl. Daher empfiehlt es sich, mit Kind und Auto zu einem Fachgeschäft zu gehen und den Sitz dort gemeinsam auszuprobieren.