Energieeffiziente Lösungen Attraktive Karriere­chancen bei Austria Email AG Knittelfeld - Das österreichische Traditionsunternehmen Austria Email AG verzeichnet aufgrund der hohen Nachfrage nach energieeffizienten Lösungen im Bereich Heizung und Warmwasser in Neubau und Sanierung einen Produktionsrekord. Dies führt zu attraktiven Karrierechancen bei Austria Email, einem bedeutenden Arbeitgeber in der Steiermark mit über 400 Beschäftigten. von Nadia Alina Gressl 2 Minuten Lesezeit (260 Wörter) © APA

Austria Email AG bietet Job-Sicherheit und Karrierechancen für junge Menschen, die gerade ihre Zukunft aufbauen möchten. Derzeit werden Lehrlinge für den Produktionsstandort in Knittelfeld gesucht. Zusätzlich stehen Praktikumsplätze und Ferialjobs in der Produktion und Logistik (ab 18 Jahren) für die Sommermonate zur Verfügung. Interessierte haben außerdem die Möglichkeit, sich für Schnuppertage zur Berufsorientierung anzumelden. Bewerbungen sind ab sofort möglich.

Kostensparende Energieversorgung

Das Wachstum im Bereich der Energiewende im Gebäudebereich schafft langfristige und sichere Jobs. Das Team der Austria Email AG leistet mit energieeffizienten Qualitätsprodukten einen wichtigen Beitrag zur kostensparenden Energieversorgung. Das Unternehmen bietet “grüne Jobs” mit Sinn und interessante Entwicklungsmöglichkeiten.

Start ab September

Die Austria Email AG nimmt derzeit Lehrlinge in den Bereichen Metalltechnik/Schweißtechnik, Oberflächentechnik/Emailtechnik und Elektrotechnik/Anlagen- und Betriebstechnik am Hauptsitz in Knittelfeld für den Ausbildungsstart im September auf. Ferialjobs in Produktion und Logistik für den Sommer 2023 sowie Praktikumsplätze werden ebenfalls vergeben. Interessierte können sich zudem für Schnuppertage zur Berufsorientierung anmelden.

Vielfältige Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten

Die Ausbildung bei Austria Email AG bietet umfassende, praxisnahe Schulungen sowie vielfältige Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten. Lehrlinge erhalten ein Gehalt gemäß dem Kollektivvertrag der Metalltechnischen Industrie und haben die Chance auf Prämien bei guten Leistungen. Das Unternehmen fördert die Gesundheit der Mitarbeiter:innen mit betrieblichen Maßnahmen und bietet ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm. Zusätzlich ermöglichen internationale Austauschprogramme über den französischen Familienkonzern Groupe Atlantic, der weltweit über 30 Werke und mehr als 13.000 Mitarbeiter umfasst, spannende Perspektiven.

© Kainz © Kainz © Kainz © Kainz