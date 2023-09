Uralte Tradition

Kufen­stechen: Wer holt sich das Kranzl beim Feistritzer Kirchtag?

Feistritz im Gailtal - Im Gailtal ist die Kirchtagssaison längst eingeläutet: Nach dem Gailitzer Kirchtag, der traditionell am Muttertag stattfindet, folgt jener in Feistritz. Dieser spielt sich jährlich am Pfingstwochenende ab und hat einiges in petto. Neben der Heiligen Messe, saurer Suppe und einem Lindentanz, hat es auch heuer wieder ein Kufenstechen gegeben. Zuerst in Oberfeistritz, danach in Unterfeistritz.

von Tanja Janschitz