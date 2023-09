Neue Initiativen Stadt Graz fordert Kinder­grund­sicherung und kosten­lose Öffis bei Veran­staltungen Graz - Stadt Graz fordert Kindergrundsicherung aufgrund alarmierender Kinderarmut. SP-Gemeinderätin Anna Robosch stellte im Gemeinderat fest, dass jedes fünfte Kind in Österreich armutsgefährdet ist. Sie präsentierte das Modell einer Kindergrundsicherung, entwickelt von der Volkshilfe, als Lösung. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (163 Wörter) SYMBOLFOTO - Die Kinder- und Jugenduniversität der FH Kärnten schafft für Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 19 Jahren vielfältige Gelegenheiten, Hochschule in Forschung und Lehre kennenzulernen. © FH Kärnten

Dieses einkommensabhängige Modell würde armutsbetroffenen Kindern finanzielle Unterstützung bieten. Die Kosten belaufen sich auf 4,2 Milliarden Euro, die bereits durch die Umstellung des Familienbonus auf Kindergrundsicherung halbiert werden könnten. Die Stadt Graz fordert den Bundesgesetzgeber auf, diese Maßnahme einzuführen.

Kostenlose Öffis?

SP-Gemeinderat Manuel Lenartitsch setzt sich dafür ein, dass Besucher von Veranstaltungen in Graz kostenlose öffentliche Verkehrsmittel nutzen können. Bisher gibt es nur vereinzelte Angebote, wie bei den Bühnen Graz oder bestimmten Konzerten. Lenartitsch fordert eine Ausweitung dieses Angebots, da es Vorteile wie eine stressfreiere Anreise und eine Reduzierung der Verkehrsbelastung mit sich bringt.

Mahlzeiten in städtischen Einrichtungen

Weitere Initiativen beinhalten die Verkehrsbelastung der Steinbergstraße und die bessere ÖV-Erschließung des Bereichs südlich der Triester Straße bis zum Zentrum Feldkirchen. SP-Gemeinderätin Daniela Schlüsselberger fordert eine detaillierte Auflistung der in den letzten fünf Jahren zubereiteten Mahlzeiten in städtischen Einrichtungen zur Evaluierung und Anpassung an zukünftige Bedürfnisse.