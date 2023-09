Revolutionär Neue Methode der TU Graz beschleunigt Haut- und Organ­her­stellung Graz - TU Graz Forschende haben eine revolutionäre Methode zur Herstellung biokompatibler Mikrofasern entwickelt, die die Herstellung von Eigenhaut und Organen beschleunigen kann. Die Methode ermöglicht die kostengünstige Produktion von Mikrofasern mit eingelagerten Mikrokapseln in kontrollierter Größe und Form. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (119 Wörter) © Fotogenia - Renate Trummer

Durch den Einsatz von Alginsäure und Calcium Kationen entsteht ein elastisches Gel, das die Tröpfchen mit Zellen oder Wirkstoffen umhüllt. Die Fasern werden in steriler Raumluft hergestellt, was die Kosten reduziert und potenzielle Fehler minimiert.

© David Baumgartner - TU Graz © David Baumgartner, Francesco Marangon - TU Graz

Produktion von Hautersatz

Die Methode hat vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, darunter Tissue Engineering, Zellscreening und potenziell auch die Herstellung künstlicher Organe. Es wird erwartet, dass die Methode in Zukunft zur Produktion von Hautersatz aus menschlichen Zellen eingesetzt werden kann. Dies könnte beispielsweise Brandopfern helfen, personalisierte Haut für Transplantationen schnell herzustellen. Die Methode könnte auch Tierversuche in der Medikamentenentwicklung reduzieren. Die Forschung basiert auf multidisziplinärer Grundlagenforschung und zeigt das Potenzial für bahnbrechende Anwendungen in verschiedenen Bereichen.