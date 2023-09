Anexia-Tigers: Klagenfurter Rugby-Verein holte keine Siege im Finale Klagenfurt - Für die ANEXIA-Tigers gab es beim Xs-Finale in Wiener Neustadt nichts zu holen. Der Rugby-Verein aus Klagenfurt verlor die Matches gegen Wiener Neustadt, Wachau und Oberösterreich. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (65 Wörter) SYMBOLFOTO - Die Anexia-Tigers in Aktion.

Am nächsten an einem Erfolg war die Mannschaft rund um Spielertrainer Christian Lexer gegen Grunddurchgangssieger Wachau dran, wo beim Stand von 7:7 die Führung trotz Dauerdrucks nicht gelingen wollte. Gegen den neuen Meister Oberösterreich waren die Tigers hingegen chancenlos. Nun beginnt die kurze 7er-Saison mit einem Heimturnier am nächsten Samstag, dem 3. Juni 2023, am Klagenfurter Koschatplatz. Gegner sind Graz, Stade Wien und Linz.