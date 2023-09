Gut überlegt? Haustiere zur Urlaubssaison: FPÖ appelliert an Tierhalter, Pensionen zu nutzen Graz - Mit dem Beginn der Urlaubssaison zu Pfingsten steigt auch die Zahl der ausgesetzten Haustiere. Besonders Hunde sind von dieser traurigen Entwicklung betroffen. Dominik Hausjell, Stadtparteigeschäftsführer der FPÖ-Graz, betont, dass der Kauf eines Haustiers gut überlegt sein sollte. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (196 Wörter) © FPÖ Graz

Hunde haben eine durchschnittliche Lebenserwartung von 10 bis 13 Jahren und sind treue Familienmitglieder, für die man bis ans Ende ihres Lebens verantwortungsvoll sorgen sollte. Das Aussetzen von geliebten Haustieren aufgrund der eigenen Urlaubsplanung ist nicht nur herzlos, sondern auch Tierquälerei.

So sind die Tiere gut versorgt

Um diesem Problem entgegenzuwirken, appelliert die FPÖ an Tierhalter, Tierpensionen zu nutzen. In Graz und der näheren Umgebung gibt es verschiedene Tierpensionen, die sich gerne um die Betreuung verschiedenster Haustiere kümmern. Ein Beispiel ist das “Hundeservice Graz” in Graz-Puntigam, das auf über 2400 Quadradmeter Fläche in der Nähe der Mur-Auen ausreichend Platz für Freilauf bietet. Das Hundeservice Graz erhebt keine Zuschläge für Wochenendbetreuung oder große Hunderassen. Neuzugänge werden zusammen mit ihren Besitzern zu einem einstündigen Schnuppertermin eingeladen, um das Gelände kennenzulernen. Das Ziel der Tierpension ist es, dass die Vierbeiner sich wie im Urlaub fühlen. Die einzige Voraussetzung für die Betreuung ist ein gültiger und aktueller Impfpass. Indem Tierhalter ihre Haustiere in vertrauenswürdigen Tierpensionen unterbringen, können sie sicherstellen, dass ihre Tiere gut versorgt sind und ihnen kein Leid während der Urlaubszeit widerfährt.