Zwei Ärztinnen Verstärkung für den polizeiärztlichen Dienst in der Steiermark Steiermark - Zwei neue Ärztinnen, Katharina Hadeyer-Ingolic und Claudia Elisabeth Mandl-Eisner, verstärken nun das bestehende Team des polizeiärztlichen Dienstes in der Steiermark. Der polizeiärztliche Dienst hat eine vielfältige und verantwortungsvolle Aufgabe, die sowohl amtsärztliche als auch betriebsärztliche Kompetenzen umfasst. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (221 Wörter) © LPD Stmk

Die Tätigkeit beinhaltet unter anderem die Beurteilung von Körpereinschränkungen, Untersuchungen nach dem Unterbringungsgesetz, Tatortarbeit in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei, die Betreuung von Häftlingen im Polizeiarrest und die Beurteilung der Haftfähigkeit oder Zurechnungsfähigkeit von Personen.

Große Verantwortung

Landespolizeidirektor Gerald Ortner betont, dass die Arbeit als Polizeiarzt eine besondere Facettenvielfalt bietet und eine Zusammenarbeit zwischen Medizinern und der Exekutive darstellt. Die Ärzte übernehmen aufgrund des breiten Aufgabengebiets eine große Verantwortung. Trotz des spürbaren Medizinermangels zeigt sich Ortner erfreut, zwei kompetente Fachkräfte im polizeiärztlichen Team begrüßen zu können.

Sie führt eine Wahlarzt-Ordination

Claudia Mandl-Eisner hat ihr Medizinstudium an der Karl-Franzens-Universität in Graz und der Universität Wien absolviert. Nach ihrer Promotion und einer Facharztausbildung in Anästhesiologie und Intensivmedizin war sie zuletzt in der Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin im Landeskrankenhaus Graz II-Standort West tätig. Sie führt außerdem eine Wahlarztordination für spezielle Schmerzmedizin und Komplementärmedizin in Ragnitz.

Unterstützung der Polizei-Ärzte

Katharina Hadeyer-Ingolic begann ihr Medizinstudium ebenfalls an der Karl-Franzens-Universität Graz und wechselte im Dezember 2022 ihren Dienstort und Einsatzbereich von der Rehaklinik Judendorf-Straßengel zur Landespolizeidirektion Steiermark. Nach ihrer Tätigkeit als Turnusärztin und Vertretungen in verschiedenen Abteilungen des Universitätsklinikums unterstützt sie nun das polizeiärztliche Team.