Außerhalb der regulären Öffnungszeiten

KPÖ setzt sich für verbesserten tierärztlichen Notdienst in Graz ein

Graz - Haustierbesitzer sollten wissen, dass ihre Vierbeiner auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten der Tierärzte in Graz – also an Wochenenden, Feiertagen und in den Abend- und Nachtstunden – im Notfall versorgt werden können. Dafür gibt es einen tierärztlichen Notdienst in Graz, der von der Tierärztekammer durchgeführt und von der Stadt Graz mitfinanziert wird.