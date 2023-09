Was für ein Malheur! Mit Abfahrt ver­wechselt: Auto hängt in Stiegen­abgang fest Villach - Ein Auto steckt aktuell mit den Vorderrädern auf einem Stiegenabgang am Villacher Hauptbahnhof fest. Die Einsatzkräfte sind bereits vor Ort. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (61 Wörter) Leserstory © Leserfoto

Ein echtes Malheur ist einem älteren Paar am Pfingstmontag in Villach unterlaufen. “Die Touristen dürften den Stiegenabgang am Villacher Hauptbahnhof mit der Tiefgarageneinfahrt verwechselt haben”, berichtet ein 5 Minuten Leser. Sie polterten mit ihrem Auto die Stufen hinab. Wenig später trafen auch schon die Einsatzkräfte ein, um den beiden in ihrer misslichen Lage zu helfen. Nähere Informationen folgen.