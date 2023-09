100.000 Bienen Schallmauer durchbrochen: Über 100.000 Unternehmen in der Steiermark Steiermark - Vor ein paar Tagen wurde ein historischer Meilenstein erreicht: Mit der Gewerbeanmeldung von Katharina Dingsleder in der Regionalstelle Südsteiermark hat die Zahl der WKO-Mitglieder in der Steiermark erstmals die magische Grenze von 100.000 überschritten. Dies stellt einen historischen Höchststand dar. von Nadia Alina Gressl 2 Minuten Lesezeit (279 Wörter) © Fischer

Vor 20 Jahren zählte die WKO Steiermark 54.609 Mitglieder. Heute sind es fast doppelt so viele, nämlich exakt 100.000. Diese Marke wurde durch die Gewerbeanmeldung von Katharina Dingsleder in der Regionalstelle Südsteiermark erreicht. Als frisch gebackene Tapezierer- und Dekorateure-Meisterin hat sie sich in Leibnitz eine Werkstatt eingerichtet und möchte von hier aus ihre unternehmerischen Träume verwirklichen. Der Wunsch, die eigene Chefin zu sein, war für sie und die Mehrheit der Gründerinnen und Gründer die treibende Kraft, sich selbstständig zu machen. Zeitliche Flexibilität spielt dabei ebenfalls eine große Rolle, betont Dingsleder, die nach der Matura ihre handwerkliche Karriere mit einer Lehre begonnen hat.

WKO Steiermark Präsident Josef Herk und Direktor Karl-Heinz Dernoscheg beglückwünschten Katharina Dingsleder vor Ort und betonten das Ziel, die Steiermark noch unternehmerischer zu gestalten. Das Durchbrechen der 100.000-Mitglieder-Marke zeigt, dass sie auf einem sehr guten Weg sind. Die WKO unterstützt angehende Unternehmerinnen und Unternehmer wie Katharina Dingsleder mit umfangreichen Serviceleistungen. Allein im Jahr 2022 wurden 41.646 Gründungsberatungen und -kontakte im Gründerservice und in den Regionalstellen der WKO Steiermark durchgeführt. In den letzten Jahren wurde eine starke Dynamik in diesem Bereich erlebt. Mit 4.736 Neugründungen verzeichnete die Steiermark im Jahr 2022 eine Steigerung von 56,3 Prozent im Vergleich zu vor 20 Jahren. Dadurch stieg die Mitgliederzahl von 54.609 auf 100.000. Besonders der Frauenanteil hat deutlich zugenommen, von 30,7 auf 49,9 Prozent (Rechtsform Einzelunternehmen).

WKO Steiermark setzt Zeichen für Umwelt

Um dieses nachhaltige Wachstum zu symbolisieren, hat die WKO Steiermark 100.000 Bienen auf ihrem Gelände angesiedelt. Damit soll gezeigt werden, dass Wirtschaft und Umwelt in der Steiermark Hand in Hand gehen und nachhaltiges Wachstum möglich ist.